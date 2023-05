Odkedy stvárňuje charizmatického Petra Kučeru, stal sa idolom takmer každej ženy. Hercovi sa zmenil život hneď vo viacerých aspektoch a rola mladého rebela ho podľa jeho slov neskutočne obohatila. My sme ho stretli na krste nového vína s názvom Dunaj, ktoré slávnostne pokrstil spoločne s kolegami z dobovej novinky. Marek nám pri tejto príležitosti prezradil, na čo sa po pôrode svojej manželky najviac teší.



Herci z Dunaja pokrstili unikátnu odrodu vína Dunaj a popritom stihli aj autogramiádu s fanúšikmi. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Už sa to pomaly, ale isto blíži a pre manželku je to každým dňom ťažšie, no veľmi sa tešíme. Ja sa najviac teším, samozrejme, na synčeka ako takého, ale aj to, akým spôsobom bude staršia Hanka prijímať a fungovať s tým malým.Na ten prvý moment ich prvého stretnutia sa teším najviac. Pri dobrom naplánovaní sa dá zvládnuť veľa vecí a takisto sa dá zvládnuť veľa, keď sa naučíte povedať nie, to som sa musel naučiť. To sú elementy, ktoré mi pomáhajú zvládnuť všetko veľmi dobre,” povedal nám.



A aké meno preňho vybrali? „Synček sa bude volať po mojom otcovi, čiže po dedkovi, a bude sa volať Marko.”









Prečítajte si tiež: