Petr Kotvald, ktorý naspieval hity Je v tahu, Kdekdo je dál, Milujem se čím dál víc, Gejzír, Satelit alebo Mumuland, bol veľkou hviezdou všetkých diskoték 80. a 90. rokov. Na svoju divokú minulosť si zaspomínal v Rádiu Melody, kde sa rozhovoril nielen o časoch najväčšej slávy, ale aj o tom, ako sa má dnes.





Na 80. roky si spomína ako na veľkú jazdu. „S Hankou Zagorovou a so Standom sme hrali aj 320-krát do roka, takže sme doma vlastne ani neboli. Túto obrovskú jazdu sme si však veľmi užívali. Do Hanky Zagorovej som sa zamiloval pre jej zvláštny – ušpinený hlas. To, že som s ňou mohol aj pracovať, považujem za splnený sen," priznal.







Retro kostýmy a vtedajšia móda mu však ani zďaleka nechýbajú. „Keď v tom období žijete, nepovažuje sa to za retro. S odstupom času sa to dá vnímať ako pekné, no dnes poznáme oveľa kvalitnejšie materiály. Súčasné retro je oveľa lepšie. Ja osobne milujem Harryho Stylesa. Keby som mal o pár rokov menej, obliekal by som sa ako on!" prekvapil poslucháčov. Mladým ľuďom závidí predovšetkým ich vek a bezstarostnú mladosť.



Keby mohol byť Petr znova mladý, chcel by sa obliekať ako „chameleón“ Harry Styles. Zdroj: Profimedia

Harry Styles je známy z kapely One Direction. Potom sa však vydal na sólovú dráhu a rozhodne spravil dobre. Jeho hity miluje celý svet a všade, kde sa objaví, ohuruje aj extravagantnými outftimi. Príkladom je aj nedávne odovzdávanie cien Grammy, na ktoré si obliekol farebný overal. Ktovie, či by Petr Kotvald nabral odvahu obliecť si aj niečo také.



