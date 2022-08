Vargovi bola najväčšou oporou 31 rokov manželka Janka (53). Žiť s umelcom nebolo podľa jej slov jednoduché. Génius sa vraj vymykal obyčajným ľuďom. „Do normálneho života nebol pripravený. Ak by nemal okolo seba ľudí, čo sa o neho starali, v bežnom živote by asi ani neprežil,“ prezradila Jana týždenníku Život. Všetky praktické stránky riešila ona. Len Janka mu napríklad dokázala raz podať hadičku z kyslíkového prístroja, keď mal v poslednom čase ťažkosti s dýchaním, a hneď nato cigaru bez akéhokoľvek komentára.



Marián Varga sa na sklonku života už trápil. Zdroj: Archív

Umelec mal svoj svet už tesne po základnej škole, keď sa dostal na bratislavské konzervatórium. Tam sa dlho nezdržal, keďže si z toho robil cirkus a pred svojimi kamarátmi sa za túto školu hanbil. Zo štúdia ho vyhodili a následne nevyšli pokusy doštudovať ani na gymnáziu v Skalici či košickom konzervatóriu. Málokto vie, že po vyhadzove sa bezcieľne potuloval po Bratislave, až sa v jednej krčme zoznámil s Vladimírom Kaššayom, členom skupiny Prúdy. Do kapely ho prijali s nadšením. Videli v ňom nielen šikovného interpreta, ale aj schopného skladateľa.



Vargov prejav počas koncertov bol vždy zážitkom. Cigary či fľaša vína položená na piane. Niektoré jeho piesne sú plné smútku, čo hovorí z jeho vlastnej skúsenosti. Súčasťou jeho životného príbehu boli zdravotné problémy a protialkoholická liečba. Kolegovia z kapely boli viackrát svedkami, že vystupoval v podnapitom stave, no len čo si sadol za klavír, upokojili sa a vedeli, že koncert odohrá.

Nikdy sa mu však nestalo, že by tvoril pod vplyvom alkoholu. Striedali sa u neho fázy pitia s abstinovaním. Vtedy sa dokázal udržiavať v bdelom a čulom stave, pričom pri komponovaní nespal aj tri noci.



Bol totiž presvedčený, že každé upadnutie do spánku je ako mikrosmrť, ktorá zabíja myšlienky toho dňa.

Podceňovanie situácie ho dostalo až na protialkoholické liečenie. Po návrate z neho sa k pitiu rýchlo vrátil, no potom prestal. S pitím definitívne neskončil, alkohol sporadicky požíval aj ďalej. Klávesový mág navyše často zápasil so silnými depresiami. Lekári v jeho prípade viackrát hovorili o malom zázraku, že to všetko vôbec prežil. Vargove nezmyselné preteky s alkoholom poznačili jeho zdravie, vizáž i hlas. Hudobník si bol vedomý toho, že si ľudia o ňom myslia, že je alkoholik, on to však neriešil a bolo mu to úplne jedno.