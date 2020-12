František Nedvěd je autorom množstva hitov a pesničiek, ktoré poznajú viaceré generácie. Po tom, ako ho začiatkom tohto roka potrápilo jeho srdce, prišla ďalšia rana. A tou je zákerná rakovina. Hudobník je však bojovník a aj napriek vyššiemu veku, chce chorobu poraziť. „Pustím to do sveta, nech to všetci vedia. Podstupujem chemoterapiu, takže čakám, či sa to spraví, alebo nie,” prezradil muzikant.

František Nedvěd absolvoval náročnú operáciu. Zdroj: Blesk.cz

„Náladu mám dobrú, ničomu nepodlieham, len sa liečim. Verím, že budúci rok bude lepší ako ten tohtoročný," prial by si. Podľa portálu super.cz ide o rakovinu pľúc. Chorobu Nedvědovi diagnostikovali krátko predtým, než Česko zasiahla pandémia koronavírusu. V súvislosti s vážnou diagnózou mu lekári zakázali spievať. Hudobníkovi to však príliš neprekáža, keďže pre aktuálnu situáciu by to možné aj tak nebolo. A navyše pre ochorenie trpí hlasovou indispozíciou, obrnou hlasiviek.

