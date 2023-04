Dane Čapkovičovej sa v marci tohto roka rozrástla rodinka o malého synčeka Maxa. Jej ročný chlapček aktuálne svojej známej mamine vyrába obrovské starosti. „Zdanlivo bežný pád v mokrej trávičke sa skončil veľmi dramaticky. Roztrhol si uzdičku na hornej pere. Žiaľ, kvôli tomu, že ju mal od narodenia zrastenú, stačilo skutočne málo k relatívne veľkému vnútornému poraneniu, ktoré museli lekári ošetriť a zošiť v celkovej anestézii,” zverila sa na sociálnej sieti Čapkovičová, ktorá s malým synom skončila v nemocnici aj na jeseň 2022.

Dana Čapkovičová Zdroj: Instagram

„Keď sme sa znova ocitli v nemocničnej izbe, uvedomila som si, že každé malé dieťa na tejto klinike malo so sebou maminku, a dokonca tam boli aj dvaja oteckovia. Ani jedna, ani druhá možnosť však v našich nemocniciach stále nie je samozrejmosťou. Poznám prípad z východného Slovenska, keď nemocnica odmietla hospitalizovať otca s 3-ročným synom, pretože by sa mamičky na oddelení mohli cítiť nekomfortne. Mnoho ďalších oddelení zas túto možnosť neponúka vôbec – z kapacitných a priestorových dôvodov. To je dôvod, prečo sa nepodarilo dať deťom zákonné právo mať pri hospitalizácii svojho rodiča,” rozpísala sa jojkárka.