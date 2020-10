,,Tie úvodné úmrtia boli v podstate také náročné v tom, že sme nevedeli presne, do čoho ideme. Postupom času sme zistili, že nálezy, ktoré sme mali, sú celkom dramatické. Potom prišlo leto, cez ktoré sme preplávali bez toho, aby sme si uvedomovali následky a teraz prišla druhá vlna, kde vidíme dosť rozdielny obraz oproti prvej vlne. Vidíme ten extrémny nárast podozrení, nárast pozitívnych pacientov. Sme vo fáze, ktorá je z môjho pohľadu veľmi vážna a netreba ju podceňovať,“ začal patológ Palkovič, ktorý zdôraznil, že vek pacientov, ktorí podľahnú koronavírusu, sa čoraz viac znižuje.

,,Vývoj úmrtnosti v úvode bol najmä u starších pacientov s priemerným vekom okolo 80 rokov. Dnes, v druhej vlne, sa bavíme o priemernom veku 70 a už to ide nižšie a nižšie. Faktorov je viac. Tú najzraniteľnejšiu časť sme začali chrániť a presúva sa to do nižších ročníkov. A infekčnosť začína byť najsilnejšia v tínedžerskom veku, medzi 15 a 26. A to sú príznakoví pacienti, ktorí potom navštevujú starých rodičov a rodičov, a to vedie k tomu, že ročníky sa posúvajú nižšie a nižšie. A čo vidíme je, že obezita začína hrať veľmi významnú rolu, čo v prvej vlne až také nebolo. Druhá vec je, že sa učíme, aké budú dlhodobé následky.

Uznávaný patológ otvorene o zisteniach ohľadne korony. Zdroj: tv markíza



V rámci výkonu pitiev sledujeme, ako sa organizmus vyrovná s infekciou a k tomu sa pridávajú klinické údaje,“ pokračoval lekár Palkovič a prezradil aj najnovšie novinky, na ktoré prišli. ,,Najnovšie novinky sú také, že my sme sa naučili veľmi veľa rozoznať v histologickom obraze a rozlíšiť, aby záver, ktorý zistíme, hlásal to, čo sa skutočne s pacientom dialo. Robíme aj vyšetrenia pomocou protilátok a zistili sme, že niektoré bunky, ktoré nie sú pozitívne na koronavírus, vykazujú na povrchu špeciálny proteín a zdá sa nám, že takto sa maskuje vírus pred imunitným systémom. A aj to môže byť dôvod, prečo sú pacienti, ktorí nemajú príznaky a majú rôznorodé reakcie. Ale to je naozaj iba horúca novinka, na ktorej ďalej pracujeme,“ zdôrazňoval.

Uznávaný patológ otvorene o zisteniach ohľadne korony. Zdroj: tv markíza



,,Čo si ja všímam, začíname mať viac infekcií, ktoré prichádzajú z nemocničného prostredia. Tam vidíme príznaky, s ktorými prichádzajú, žiaľ, pacienti do nemocnice a následne umierajú. Majú veľmi rýchly priebeh. Vírus, v určitých okrajových prípadoch, má skutočne devastujúci účinok vo veľmi krátkom čase. Toto nerobí veľmi veľa respiračných vírusov. Mali sme aj tri úmrtia, kde jedným z príznakov bol hnačkový syndróm s tým, že ďalej študujeme tieto prípady. Zatiaľ však nepozorujeme, že by vírus priamo spôsoboval, aby mal priamy následok koronavírusovej infekcie. Väčšinou je to následok záťaže organizmu, či už teda metabolicky, alebo aj funkčne. A preto máme takú rôznorodosť príznakov,“ dodal.