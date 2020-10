Ochranka pri hrobe Karla Gotta bude do konca víkendu dohliadať predovšetkým na to, aby sa od horiacich sviečok opäť nechytila ​​kvetinová či darčeková výzdoba. „Pani Gottová je už dohodnutá so správou cintorína, ktorá bude dohliadať na miesto odpočinku pána Karla Gotta rovnako, ako to bolo na výročie jeho nedožitých narodenín,“ potvrdila Aha! hovorkyňa Gottovej rodiny Aneta Stolzová.

Hrob Karla Gotta. Zdroj: Blesk/M. Protivanský, D. Kundrát

O miesto posledného odpočinku Slávika sa starajú nielen správcovia cintorína, ale pravidelne na hrob chodí aj Gottov bodygard a šofér v jednom Daniel Josef. Zvlášť teraz v týchto dňoch bol na Malvazinkách veľmi často. Pred pár dňami hrob dokonca umyl, vyčistil aj vyleštil.Pri hrobe však ľudia vdovu Ivanu neuvidia. Lekári jej totiž minulý týždeň oznámili, že má pozitívny test na koronavírus. „Keďže je Ivana Gottová stále v izolácii pre ochorenie COVID-19, bude s láskou na svojho muža spomínať zo svojho domova,“ dodala hovorkyňa.