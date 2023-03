Zdá sa, že pozemok v Taliansku nie je jediný, do ktorého sa hviezdny párik Dara Rolins (50) a Pavel Nedvěd (50) rozhodli investovať. Pred pár dňami si spolu zadovážili pozemok v najlukratívnejšej časti Prahy, za ktorý zaplatili astronomickú sumu.

Rolins s Nedvědom sa už nejaký čas netaja tým, že spolu plánujú žiť striedavo v Česku a v Taliansku, kde Pavel už niekoľko rokov žije a pracuje. A od slov prešli rovno k činom! Do oka im tentoraz padla oblasť Prahy 6, konkrétne prírodná rezervácia Divoká Šárka. Tá pôsobí v ruchu veľkomesta ako oáza pokoja, aj preto sú tam nehnuteľnosti najdrahšie zo všetkých.

Dara Rolins

Rolins s Nedvědom si zadovážili hneď štyri pozemky, ktoré pravdepodobne spoja do jedného. Na dvoch z nich stoja stavby. Jedna z nich je dom, druhá garáž. Celková suma, ktorú dvojica zaplatila za vysnívané miesto bývania, je alarmujúca! Dokopy totiž za spomínané pozemky „vycálovali“ 35 miliónov českých korún, v prepočte 1 461 499 eur.

Pozemok predali manželia, z ktorých každému patrila jedna polovica. Rovnako sa rozhodli aj Dara s Pavlom. V kúpnej zmluve na pozemky v Šáreckom údolí je uvedené, že každý z nich platí polovicu a každému z nich tak do budúcna prináleží „iba“ polovica pozemku. To je bežný a spravodlivý postup – v prípade, že by sa pár rozišiel.

Je navyše možné, že ich vysnívaný dom je už v procese. Pri pozemkoch je totiž vyvesená tabuľa s povolením na stavbu a s označením Villy Pod Mlýnkom, ktorá tam má vyrásť. Vzhľadom na to, že ide o rodinný dom, je možné, že je to pracovný názov práve pro budúcu luxusnú vilu Dary Rolins a Pavla Nedvěda.



