Zorganizovať trojdňový festival plný svetový hviezd muselo dať organizátorom poriadne zabrať. Napriek prvotným pochybám zo strany ľudí skutočne dotiahli do Bratislavy Dua Lipu, Zaru Larrson či papričky z Red Hot Chili Peppers.

Pánkovia z Red Hot Chili Peppers predviedli famóznu šou! Zdroj: LOVESTREAM festival

Produkčný a hovorca festivalu Ján Kakaščík v rozhovore pre Denník N priznal, že s návštevnosťou boli spokojní. „V piatok sme mali 11-tisíc ľudí, v sobotu 19-tisíc a v nedeľu 29-tisíc. Zaokrúhľujem to na celé čísla, pretože vždy sú aj nejaké vstupenky rozdané. Maximálna kapacita na tento typ akcie na štadióne vychádza medzi 33-36 tisíc. Predpoklad, že Bratislava, respektíve Slovensko potrebuje takýto typ festivalu, sa ukázal správny,” prezradil. Presnú sumu, koľko celý festival stál, síce povedať nechcel, no priznal aspoň to, že to bola mastná cifra. „Bol to rozpočet so sedemciferným číslom,” dodal s tým, že určite plánujú aj druhý ročník. Či bude opäť na Národnom futbalovom štadióne, je však otázne.



