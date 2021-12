Farmári objavili pod schodmi svojej kúpeľne zdochnuté morky. „Ja som na ne nezabudol. Ja som ich pod tými schodmi videl aj som ich vyháňal odtiaľ, ale nechcel som ich brať do rúk, lebo keď som ich minule chytil, dostal som po oku, tak som ich tam nechal. Je to vyslovene moja chyba. Mal som ich nasilu zobrať a zatvoriť,“ sypal si popol na hlavu Peter. Všetci súťažiaci tak už tušili, čo sa bude diať. Na statok dorazil rozzúrený hospodár Martin. „Primárne je to Peťova chyba, ale zodpovednosť za to budem niesť ja,“ strachoval sa farmár týždňa Mesut.

Sluha Peťo na noc nezavrel štyri morky, tri, žiaľ, zamrzli. Zdroj: tv markíza

„Ozaj tu nepotrebujem farmára, ktorý sa mi nepostará o zvieratá. Choď si zbaliť veci a daj si ich na vlečku. Peter, ty si v tejto hre skončil, a Mesut, ty máš tiež svoj podiel zodpovednosti. Odovzdávam ti zvonček prvého duelanta. Do duelu ideš ty,“ oznámil im hospodár Martin. Po tomto tvrdom treste sa však začali diváci búriť.

„Keď si to dám dokopy, tak im ušli slimáky, ovce, prepeličky, ktoré dokonca Roko zabil. A žiaden vyhadzov. Tak prečo Peťo letel?“ spytovali sa ľudia. „Prečo Mesut za týranie morky nevypadol? Počas toho, ako bol farmár týždňa, bola tá chudera krava Malina celá zas*atá od výkalov. To Martinovi neprekážalo?“ ozývali sa ďalší. „Mňa by zaujímalo, kedy sa dorieši to, že ušlo asi 200 slimákov a doteraz sú nezvestné. Hanba od začiatku. Stále nejaké problémy a hospodár to nikdy nejako extra neriešil. Až teraz. Veľmi okaté,“ kopili sa nové komentáre. „V starých Farmách mal vyhadzov okamžite ten, čo sa len krivo pozrel na zviera. Po tom, čo spravil Mesut tej morke a ako vyzerala Malina… celá obs*atá, už mal byť von dávno. Je to nefér,“ bránili Peťa diváci.

Nepomohol ani plač. Peťo si musel zbaliť veci a v šou skončil. Zdroj: tv markíza

Čo na to celé hovorí hospodár Martin? ,,Keď som tam prišiel, ja som nevedel, čo sa stalo. Výsledkom boli tri mŕtve zvieratá, tak som začal šetrenie v tej nastúpenej formácii, aby mi vysvetlili, čo sa stalo. Peťo mi povedal, že morky zabudol zavrieť a že si myslí, že práve to im uškodilo a došlo k podchladeniu. On si sám priznal zodpovednosť, pretože sa o tie zvieratá nepostaral tak, ako mal. Takže to bol dôvod, keďže on sa k tomu aj priznal, prečo som potrestal jeho. A čo sa týka Mesuta, jemu som povedal, keď zišiel z tej zvonice, že sa na neho budem pozerať prísnejším okom. A aj keď som v minulosti nikdy neriešil kolektívnu zodpovednosť, vždy som sa snažil riešiť konkrétneho vinníka a nikdy som za niečo, čo spravil ten, kto je zodpovedný za zvieratá, neriešil farmára týždňa, tak Mesut dostal trest, išiel do duelu a nemohol si vybrať súpera,” vysvetlil Bagar.

A ako vníma konšpirácie, že víťaz je už vopred vybraný a bude to Mesut? ,,No určite je to blbosť, to na to nemá žiadny vplyv. To inak býva každú Farmu, že koho preferujeme a aj tak to väčšinou niekto nevyhrá, tak sám som zvedavý, ako to tento rok dopadne,” dodal.

