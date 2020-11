Už keď televízia Markíza odtajnila nových farmárov, bolo jasné, že o zábavu bude postarané. Diváci sú od začiatku svedkami sexu pred kamerami, nekonečných hádok, intríg, no najčastejšie sledujú, ako súťažiaci chľastajú a potom sa správajú horšie ako zvieratá. A že na statku dôjde k ďalším sexuálnym radovánkam, potvrdila aj Sára, ktorá priznala, že na Erika má už obrovskú chuť a jednoducho viac nevie vydržať. Ako hodnotí túto ,,pornofarmu“ samotný hospodár Martin Bagar, ktorý je tvárou tejto šou od druhej série?

Hospodár Martin Bagar Zdroj: tv markíza

„Áno, táto Farma je taká divokejšia. Osobne si myslím, že je to tým, že už keď som ich prvý raz videl, musel som skonštatovať, že mám na farme kraslice. Normálne hotová zbierka kraslíc. Toľko krásnych mladých báb som ešte nikdy nemal. Takže je viac menej logické, že hormonálne to tam zúri a búri sa to tam. Je to podľa mňa aj preto, lebo sú tam skoro samí mladí ľudia. Asi to tak je,“reagoval hospodár.



„Myslím si, že aj v minulosti to tak bolo, keď bolo pokope veľa mladých, že to tam vrelo viac ako medzi nami staršími ročníkmi,“ rozosmial sa. Keďže diváci sú svedkami nielen divokého sexu, ale aj toho, čo robia, keď sa k ním dostane alkohol, naskytla sa otázka, či toto ich vyčíňanie, nie je už cez čiaru.

„Ťažko povedať, či je niečo z toho, čo robia už cez, záleží od divákov, čo všetko dokážu akceptovať. Prekročenie hraníc je vtedy, keď to už divák ďalej prestane akceptovať,“ pokračoval Bagar, ktorého najviac prekvapila jedna vec. „Najviac som asi prekvapený z toho, že tam prišlo toľko mladých ľudí, ktorí mali aj predsudky. Nielen proti tomu, že mesto a dedina, ale aj proti zvieratám. A musím povedať, že to všetko prekonali,“ dodal.