Reality šou Farma dnes spozná absolútneho víťaza. Tesne pred bránami finále však z hry vypadol jeden z najsilnejších hráčov Erik Zahorjan. A to dosť nepríjemným spôsobom. Hoci doteraz vyhral štyri duely bez straty jediného bodu, vypadnutí súťažiaci sa postarali o to, že ho vyšachujú bez možnosti boja v aréne.

Do semifinále sa prebojovali piati farmári. Lukáš, Heňo, Xénia, Vladko a Erik. V aréne, v ktorej im išlo o všetko, ich už v hľadisku čakali vypadnutí súťažiaci. Ich prvou úlohou bolo spomedzi semifinalistov hneď na začiatku hlasovať za jedného, kto poputuje priamo do finále. Najviac hlasov získal Lukáš. Potom však prišiel šok. Prvýkrát v histórii Farmy sa zmenili pravidlá a Evelyn oznámila, že sa bude voliť aj ten, kto si podľa vypadnutých finále nezaslúži. A, samozrejme, Erikovo meno odznelo až sedemkrát a hráč, ktorý doteraz vyhrával duely bez stratu jediného bodu, vypadol z hry takýmto doslova trápnym spôsobom. Mnohým to prišlo ako obrovský podraz. Je síce pravda, že Prešovčan patril medzi tých, ktorí robili najväčšie intrigy a neustále taktizoval, no prišiel hrať o 75-tisíc eur a toto bola jeho voľba, ako sa k nim postupne dopracovať. Štáb však rozhodol, že taktiky a šikovnosť mu boli nanič a o jeho osude nakoniec rozhodli vypadnutí farmári, ktorí ho mali v zuboch.

Tesne pred finále ho vyšachovali vypadnutí farmári. Zdroj: tv markíza

Keď prišiel o možnosť vybojovať si spravodlivo finále, Nikol Fridrichová, ktorá mu držala palce, to psychicky nezvládla. ,,Museli jej okamžite zavolať zdravotnú pomoc. To však televízia vystrihla,” dozvedeli sme sa z nášho zdroja. ,,Toto sa nerobí. Nemalo to byť vôbec v našich rukách, keď tam niekto bojoval tak dlhý čas ako Erik. Je to nechutné. Mne sa v tej chvíli rozklepali nohy a ruky, znížil sa mi tlak a okamžite museli zavolať zdravoťáka, aby mi pichol injekciu. A druhá vec... Dať disciplínu so skákaním cez ohnivý kruh 44-ročému Vladkovi proti mladým? Smiešne,”povedala nám Nikol.

Erik Zahorjan vypadol z Farmy naozaj nepríjemným spôsobom. Zdroj: tv markíza

Úplne nové pravidlá odrovnali aj Erika. ,,Mrzí ma, že som nedostal šancu zabojovať. Keďže som bojovník, tešil som sa na to. Nebolo to ku mne fér, pretože ľudia, ktorí povypadávali, sa vrátili, dostali druhú šancu, ja som ju nedostal. Niektorí dostali aj štyri šance… A hlavne dali disciplínu, že prvýkrát v histórii mohli farmári niekoho vyhodiť. Takže asi takto to bolo fér. Keď som videl tie disciplíny, mal som určite šancu dostať sa do finále,”reagoval sklamaný Erik. Ostal po tomto podraze s farmármi v kontakte? ,,S polovicou farmárov som v kontakte, polovica to však doteraz nepochopila, o čo tam išlo. Všetko si brali veľmi osobne. A niektorí farmári sa nebavia vôbec s niektorými. Ja som spokojný, bavím sa s tretinou farmárov, ktorí to majú v hlave v poriadku. A tí, čo to pochopiť nevedia, tak, bohužiaľ,” dodal.