To, čo predvádzajú niektorí farmári, už prekračuje všetky medze. V deň duelu totiž vyfasovali od hospodára sud piva a jeho obsah mizne bleskovou rýchlosťou. A to hlavne zásluhou Mesuta a Dávida.

V duelantskej aréne sa proti sebe postavili Peťo a Miki. A hoci statný východniar na začiatku suverénne vyhlásil, že Peter si môže rovno baliť kufre, pretože ho porazí, stal sa pravý opak. Z Farmy sa porúčal nakoniec Miki. No kým večer sa farmári držali na uzde, hneď na druhý deň ráno niektorí vstali s poriadnou slinou. Reč je o Mesutovi a Dávidovi. Namiesto raňajok si začali čapovať pivo a už po pár hodinách ledva stáli na nohách. Dokonca, aj keď prišla Evelyn s listom, obaja pri stole drzo chľastali. Keď odišla, veselo v tom pokračovali. Mesut sa dokonca aj vykašľal na zvieratá, hoci sľúbil, že ich pôjde nakŕmiť. ,,Som strašne prekvapený. Myslím, že na tejto Farme zavládla strašná anarchia," pohoršoval sa Peťo.

Dávid a Mesut sa opäť ožrali ako dogy. Zdroj: tv markíza

No čím viac Mesut chľastal, tým bol k ženám doternejší. Dokonca schmatol Stanku a pobozkal ju. A druhý expert, Dávid, ktorý bol rovnako opitý ako Mesut, to dával za vinu jej. ,,Ja robím scény? Že mne hovoríš, že idem k tebe a spať a za mojím chrbtom sa bozkávaš s iným? Vieš, čo mi môžeš," ledva bľabotal ožratý mladík. Toto správanie však Stanku dorazilo. ,,Daj sa dokopy! Ja môžem spať kde chcem a kedy chcem! A s nikým som sa tu nebozkávala! Keď piješ, si fakt neskutočný debil!" vyčistila mu žalúdok. To však opitého Dávida naštartovalo a začal ziapať ako nepríčetný a vulgárne jej nadávať. ,,Ty si najmúdrejšia! Najmúdrejšia pi*a sprostá vy**baná sku**ená! Defka!" vrieskal po nej Dávid.

,,To sa s kým takto bavíš? Celý deň tu slopete ako také svine ožraté!" kričala naštvaná Stanka. Tam to však nekončilo... Obrovský konflikt si pozrite už zajtra večer na Markíze.

