Keďže Paťa sa na Farme zranila a do šou sa už nevráti, pravidlá hovoria jasnou rečou. Do hry sa vracia ten, kto posledný vypadol v dueli. A tým súťažiacim bola Monika. Niektoré reakcie si však chlapi mohli rozhodne nechať iba pre seba.

Keď boli farmári v zápale práce, odrazu v diaľke zbadali, že sa k ním blíži niekto s kufrom. ,,Monika!" vykríkla s radosťou Mirka. Bola však jediná, ktorá sa z jej návratu tešila. ,,Prichádzala som s takými pocitmi, že som sa troška bála, či ma hneď odpíšu, či sa mi vôbec pozdravia alebo ako budú na mňa reagovať," povedala Monika. No keby vedela, ako budú na jej príchod reagovať chalani, zrejme by radšej ostala doma. ,,Vyhodíš ju cez zadné dvere, príde prednými. To je neuveriteľné. Takého človeka sa nezbavíš. Zas tu bude zlá energia, je to intrigánka," znechutene reagoval Matúš. ,,Kámo, ja keď vidím ten ksicht, tak si myslím, že sa vygrciam. Načo prídu takíto ľudia naspäť?" hromžil Dávid.

Na návrat Moniky najhoršie reagoval Dávid. Zdroj: tv markíza

