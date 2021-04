Beňačková síce moderuje už iba občas, ale sama dobre vie, že rúška sú komplikáciou pri rozprávaní. „Obdivujem všetkých dnešných moderátorov, že vládzu pracovať s rúškami, pretože je to nesmierne náročné.Aj teraz, keď sme boli ako hostia v Klube na Trojke, som si to uvedomila, lebo aj my sme mali rúška, a hoci sme v štúdiu iba chvíľku, bolo to náročné. A oni v tom musia byť aj hodiny,” prezradila Nora v rozhovore pre Senior magazín.

Galavečer ocenenia ankety "Slovenska roka" v Slovneskom nárdnom divadle v Bratislave. Na snímke Nora Beňačková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Netajila sa tým, že aj preto je niekedy moderátorom ťažko rozumieť, lebo nevedia dobre pracovať s dychom.