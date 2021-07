„7. 7. presne pred 7 rokmi. Nejaký čas predtým, keď sme začali riešiť tento môj problém so srdcom na moju otázku ,Čo mám teraz robiť?‘ a keď som čakal nejaký podrobný návod na život, stravovanie a podobne, mi doktorka odpovedala: ,Užívajte si každý jeden deň.‘ To ma najprv veľmi vystrašilo a trochu aj nas*alo,” priznal Bekr na Instagrame, kde zverejnil fotku z operačnej sály.

Monika Hilmerová a Jaro Bekr. Zdroj: Instagram

„Nevedel som, čo bude ďalej. No a potom v nemocnici to už dostalo celkom spád, tam už nemáte nejako veľa času na rozjímanie. Pred 9. som už fotil túto fotku a ležal na stole. Potom nasledovala niečo vyše 6-hodinová operácia. Pri vedomí. Už je to 7 rokov. Opäť športujem a teším sa z rodiny a zo života. Každý deň, ako povedala doktorka. A nie je deň, keď by som na to, čo sa mi stalo, nemyslel. Nie je deň, keď by som za to, ako to dopadlo, neďakoval,” dodal Jaro, ktorý sa naozaj teší z každého dňa života.

