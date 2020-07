„Čítanie Harryho Pottera každý večer deťom pred spaním si vypýtalo svoju daň. Vek nezastavíš. Našťastie len na čítanie,“ zverila sa so svojou novinkou herečka Monika Hilmerová na Instagrame a priložila aj fotku. Tá ju zachytáva v nových, štýlových okuliaroch s modrým rámom. „Nevyhováraj sa na chudáka Harryho! To je vek,“ komentoval to vtipne kolega z Oteckov Vlado Kobielsky.





Monika Hilmerová v relácii Matúša Krnčoka. Zdroj: tv markíza

