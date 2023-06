Po hercovej smrti vyplávalo na povrch viacero informácií z jeho života, a tak prišlo na pretras aj manželstvo so Slávkou.

O svadbe Dana Heribana a Slávky Halčákovej, ktorá sa konala v roku 2005, takmer nikto nevedel a verejnosť sa o šťastnej udalosti dozvedela až mesiac po obrade. Dvojica po celý čas svoj vzťah nekomentovala, no po dvoch rokoch prišiel šok. Náhly rozvod. A vinnou mala byť práve éterická Halčáková, ktorá mala robiť Heribanovi zo života hotové peklo.

Slávka Halčáková a Dano Heriban v čase, keď boli spolu. Zdroj: archív

Herečka však na exmanžela nezabudla a venovala mu príspevok na sociálnej sieti. „Leť. Ďakujem ti, že sme kúsok cesty prešli spolu, aj vďaka tebe som tou Slávkou, ktorou som teraz. Ešte nenachádzam slov, vyprevádzam ťa s láskou, leť,” napísala. Nechýbala ani na pietnej rozlúčke, kde sa s ním rozlúčili najbližší a fanúšikovia. Najnovšie o Danovom odchode prehovorila pre jojkársky Top Star. „Že... to bol jeho čas. Napriek všetkému proste cítim, že to bol jeho čas a.. nenachádzam na to slov. Som rada, že sme s Danim mali ten vzťah vyriešený, že sme si to vyčistili, že sme si jeden druhému želali... a že sme vlastne jeden druhého odovzdali tej svojej láske. Tak ako ja som našla svoju lásku, tak aj Dani našiel lásku... ale proste bolí to, prežili sme spolu päť a pol roka života a...” na viac sa zdrvená herečka už nezmohla.



