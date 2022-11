Pani Vilma bola drobná žienka plná energie, ktorá ešte v stovke urobila stojku na hlave, veľkodušne odpúšťala a milovala až za hrob. Za svojho manžela, režiséra Jána Jamnického, s ktorým sa rozviedli na jeho popud, sa chystala znova vydať v inom čase a priestore. Po pôsobení v Slovenskom národnom divadle, odkiaľ odišla v roku 1969 do dôchodku, sa venovala pestovaniu byliniek, spomínaniu a najmä astrológii. „Po prvej svetovej vojne sme si mysleli, že už nikdy nijaká vojna nemôže byť. Ľudia akoby sa nechceli poučiť z prežitých hrôz. Preto som sa obrátila k astrológii, pretože tam sú dobrí a zlí, tam je kostra života. Jej pomocou som si vytvorila vlastný názor,“ povedala ešte za svojho života pani Jamnická, ktorá o astrológii vydala aj niekoľko kníh.

Vilma Jamnická sa preslávila aj svojím elixírom život, ktorý drží v ruke. Zdroj: Michaela Feuereislová



Medzi známe tváre, ktoré sa s ňou radili, patrila aj herečka Hana Gregorová. „Pani Jamnickú som mala veľmi rada a dokonca som s ňou aj čosi točila. Keď sa začal môj románik s Radkom, išla som si k nej overiť, ako sa ten Radek tvári, či je pravda, že má záujem, a ona mi to potvrdila,“ povedala nám. Herca Radka Brzobohatého († 79) si nakoniec vzala a prežili spolu krásnych 30 rokov. Pani Vilmu poznal dlhé roky aj herec Milan Kňažko, dokonca mu tvrdila, že sa poznajú z minulých životov, keď ona bola žobravým mníchom a bojovníkom kung-fu v Číne, bol to práve on, čo s ňou znášal život v kláštore.

Hana Gregorová si u pani Vilmy nechala odobriť budúceho manžela. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Keď sme sa zoznámili, Vilma sa ma spýtala, či mi môže urobiť horoskop a nejakú predpoveď. Priniesol som jej teda potrebné údaje a ona mi doniesla elaborát o tom, kto som, aký som. Ale bola tam jedna vec, ktorá vo mne vyvolala úsmev. Vraj budem revolucionár,“ podelil sa s nami Kňažko. Keďže sa to udialo začiatkom 70. rokov, veľmi jej neveril, na čo mu so smiechom odpovedala, nesmej sa, to príde. „Až v 89-om, keď som si uvedomil, že sa moje meno skloňuje v súvislosti s novembrovými udalosťami, som si na Vilminu predpoveď spomenul.“ Marcela Laiferová hneď dodala, že pani Vilma predpovedala aj jeho ministrovanie. O tomto Kňažko síce nevedel, ale ministrom bol. Dokonca trikrát. Mrazí vás? Ešte sme neskončili!

