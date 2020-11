Diváci sa nestačia čudovať. RTVS začala nedávno vysielať nový komediálny seriál, ktorý reaguje na aktuálne udalosti predošlého týždňa cez trojicu svojských postáv stretávajúcich sa na benzínovej pumpe. Hlavnými hviezdami sú herci z Hornel Dolnej Dano Heriban a Michal Kubovčík. A tí kydajú na politikov a známe tváre šoubiznisu jedna radosť bez toho, aby si dávali servítku pred ústa. Bez akejkoľvek cenzúry drsne hodnotia úplne všetkých a uvádzajú ich skutočné mená.

Zlízla si to už aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Na Slovensku vo všeobecnosti máme vysoko kvalitné ženy. Aj naša cukrová pani Zuzanka teraz oznamuje zastávky v MHD. To je veľmi pekné,“ rozbehol debatu Heriban, na čo sa Kubovčík rozohnil. „No to je najdôležitejšie, aby prezident hlásil zastávky MHD! Lebo nič iné na Slovensku nás netrápi. To nie sú prezidentské povinnosti, tam vyblakovať v MHD ,nastúpte, vystúpte´. A keď už, nech to hlási pre všetkých! Jak k tomu prídu v Lakšárskej Novej Vsi, že im nenahlási zastávku autobusu? Vlaky, trolejbusy, električky, nech celé Slovensko nahlási, keď je taká. Hlas má ideálny, nech spieva, tancuje, cédečka nech nahráva jak Schuster, to je ono! Nech spieva a dotiahne to tam ako Jakubec.“ Pri našej hlave štátu sa však ich debatky ani zďaleka neskončili. Schytala to aj bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Monika Jankovská. „Bola by krava, keby zobrala menší úplatok, však? Takto je len sviňa. Keby zobrala menej, bola by krava. Vyriešila to veľmi rozumne. Na lopate Janíček a v kešeni tri melóny,“ zabával sa Heriban.

Michal Kubovčík, Dano Heriban a Tibor Vokoun v seriáli Pumpa. Zdroj: RTVS



Len nedávno si však kopli aj do otca Adely Vinczeovej Jozefa Banáša. „Lotos alebo Dodo, to bolo jeho krycie meno. Bol evidovaný v archívoch ŠtB. V roku 1986 dokonca dostal za nejakú informáciu fľašu alkoholu v hodnote 13,50 marky,“ zahlásil Kubovčík, čo však Banáš nenechal len tak. „Áno, údajne som spolupracoval s ŠtB. Za 30 rokov od pádu starého režimu mi toto obúchavajú o hlavu a nikoho nenašli, koho som mal udať. Povedzte Mišovi Kubovčíkovi – ja neviem, ja som to nevidel – keď mi nájde prvého človeka, koho som udal, donesiem mu 100 litrov vína,“ rozhorčil sa Banáš. A nešetrili ani bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka. Ten sa na natáčaní osobne zúčastnil. „Nechcete poriadnu robotu? Že by ste tu dezinfikovali stojany alebo obracali klobásky? Neváhajte, je o to veľký záujem,“ robil si posmech Heriban. „Ale veď to sa točí samo,“nechápavo reagoval Danko. „No vidíte, tak by ste robili to isté, čo v parlamente,“ rehotal sa Dano. Nezabudli riešiť ani nedávnu nehodu Borisa Kollára – Miroslavu Fabušovú, ktorá s ním išla vo vládnej limuzíne, nazvali frndžalicou. Čo sa týka premiéra Igora Matoviča, ten je na pretrase pravidelne.



No a najnovšie dostali do úzkych aj Števa Skrúcaného, ktorý sa osobne zúčastnil na natáčaní na čerpačke v Lozorne. Otec takmer polročnej dcérky Elly sa poriadne zapotil. „Keď bude mať vaša Ella stužkovú, tak vy už budete mať koľko rokov, preboha? 78? Ona bude mať prvýkrát panáka a v rohu bude sedieť pán praotec Skrútený, vás to nedesí?“opýtal sa ho Heriban. „Nedesí ma to. Neriešim to,“ reagoval pohotovo Števo, no bolo vidno, že táto otázka mu veľmi príjemná nebola. Heriban však pokračoval. „Ale asi si veľmi nezatancujete a tiež neviem, či sa vám v pamäti zachová naveky stužková. Ježišu, no tak keď vás do hrobu nepriviedli tie tri predošlé deti, tak ste to riskli so štvrtým, čo?“ zaklincoval to Dano. Nuž, ale meter je stanovený jasne. Čím viac si herci robia posmech z politikov a celebrít, tým sa Pumpa teší väčšej sledovanosti.