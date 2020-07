Kváskovanie je téma, ktorá láka čoraz viac ľudí. Celebritky ako Mária Čírová, Mirka Luberdová či Mária Bartalos dennodenne pripravujú kváskový chlebík, vianočku, buchty, pizzu či rožky. A len nedávno tomuto hitu prepadla aj Nela Pocisková, ktorá sa svojimi výtvormi neustále chváli na sociálnej sieti. Dokonca kváskovať začal aj Roman Juraško. A zrejme nikoho neprekvapí, že počas korona obdobia sa na to dala aj herečka Zuzana Kubovčíková Šebová. Tá však v ,,kváskovej rodinke“ dlho nepobudla.

Zuzana s kváskovaní bleskovo skončila. Zdroj: Archív

„Jedna kamarátka ma dala do takej skupiny, bolo nás asi deväť, a všetci sme spolu kváskovali. Cítila som sa ako v sekte, lebo to malo normálne režim. 8.30 vstávame, 8.40 miesime, 8.50 kváskujeme, 9.12 jeme, 12.30 už sme tuční. Bolo to super, ale problém bol ten, že odrazu sme mali doma 12 rožkov, a keď sme ich pojedli, začali sme sa meniť na také tri zemiaky, tri tekvice, tak som to zastavila a povedala, že keby som každý týždeň niečo piekla z kvásku, tak by sme sa všetci po korone vykotúľali,“ prezradila Štefanovi Martinovičovi v jeho youtubovej relácii s názvom Home sweet home, v ktorej spovedá známe tváre online.

Zuzana v relácii Martinoviča Home Sweet Home. Zdroj: YouTube



Šebová tak na kváskovanie už iba v dobrom spomína. „Zastavili sme to a náš kvások ,zavraždili'," smiala sa herečka, ktorá však priaznivcom kváskovania fandí. „Ja to kvitujem, keď to niekto robí, ale priznám sa, že sa snažíme jesť menej múky a toto bolo super, ale nikdy sme toho až toľko nejedli a zrazu sa mi toho zdalo veľmi veľa. No jedli sme to, lebo nám to bolo ľúto vyhodiť, tak sme to takto zastavili, lebo som nadobudla pocit, že by sme inak nakysli do gigantických rozmerov,“ dodala.

Mohlo by vás zaujímať: