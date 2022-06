Zuzana Marošová sa pred piatimi rokmi vrátila na Slovensko aj so svojimi dvoma synmi Olegom a Marcom Radom, no bez manžela. Blondínka, ktorá si ešte donedávna užívala luxus a anonymitu v zahraničí, prišla domov do Prievidze. V Belize vymetala jeden luxusný večierok za druhým a okrem toho i skrášľovacie salóny, o čom svedčali jej fotografie, na ktorých sa poriadne zmenila. Niekdajšia úspešná herečka, ktorá pred odchodom do Belize zahodila na Slovensku slušne rozbehnutú kariéru, sa vtedy vrátila domov pre problémy v manželstve. Nasledoval rozvod a Zuzana začala žiť odznova.

Zuzana Marošová kedysi. Zdroj: Ivan Pastor

Krátko na to totiž stretla novú lásku, podnikateľa z Prievidze, Richarda. Dvojica sa však na verejnosti spolu neukazovala. Až doteraz. Marošovú sme v stredu večer stretli na spoločenskej akcii - na otvorení letnej sezóny v reštaurácii známeho talianskeho šéfkuchára. A Zuzana rozhodne neprišla sama. Spoločnosť jej robil jej partner Richard, s ktorým, ako nám prezradila, je už päť rokov. "My sme spolu už päť rokov. Stretli sme sa krátko na to, ako som sa vrátila z Belize. Som šťastná, všetko je v poriadku. Myslím, že to je aj na mne vidieť," prezradila nám v rozhovore Marošová. Dvojica sa po celý čas výborne zabávala v kruhu ďalších kamarátov. Blondínke to veľmi pristalo a láskou a pribúdajúcimi rokmi akoby ešte viac rozkvitla.