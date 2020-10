Zuzana Fialová sa preto ocitla v družstve horolezcov, pretože aj jej otec Ivan Fiala († 76) ním bol. Ako býva u herečky zvykom, nie vždy si dá pozor, čo vypustí z úst. Najnovšie sa pustila do všetkých Češiek bez ohľadu na to, žeby si uvedomila, čo hovorí.

Zuzana Fialová. Zdroj: Instagram.com/zuzana_fialova_official

„Vzhľadom k tomu, že Česi sú národ, ktorý sa venuje chalupárčeniu, radi splavujú a majú radi také to stromáctvo a takú tu prírodnú existenciu, tak si myslím, že Češky, keď stretnú muža a zistia, že zbožňujú grilovanie, tak si hneď pomyslia, že s ním bude dobrá zábava. Už sa vidia, ako budú doma grilovať, ako budú mať naloženú panenku v cesnaku,“ smiala sa Fialová a vôbec si neuvedomila, že týmto urazila české ženy, ktorým podľa jej slov stačí pri partnerovi iba to, že vie grilovať a robiť dobré mäso. ,,Aaa, aj tu sú nejaké Češky,“zarazila sa Fialová, keď zistila, že sa nikto nesmeje. Ako to celé dopadlo, uvidíte dnes večer na RTVS.

