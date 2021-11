Rozprávka o princeznej Arabele si v roku 1980 získala takmer každého detského diváka. Jana Nagyová stvárnila princeznú na výbornú. Napriek tomu, že sa herečka potom odsťahovala do zahraničia a nevenovala sa herectvu, najnovšie sa rozhodla pre zmenu. Opäť sa postavila pred televízne kamery. Prijala ponuku zahrať si v markizáckom seriáli Sestričky. A stvárni v ňom naozaj zaujímavú a netradičnú úlohu.

Herečka Jana Nagyová. Zdroj: photo by MAYO HIRC

Hrá pacientku, ktorú privádzajú do nemocnice s pokusom o samovraždu. Má diagnózu skleróza multiplex. Ako sa jej hralo? „Bola to rýchlovka a mala som len týždeň na prípravu roly v seriáli Sestričky. Herec potrebuje nejaký ten čas, aby sa s postavou stotožnil, dokonale sa naučil text, ovládal celý príbeh od začiatku až do konca. Životná skúsenosť je nesmierne vítaná. Byť autentická v akejkoľvek postave má u mňa veľkú prioritu,” prezradila herečka. Ako sa zhostila úlohy a ako jej to po čase išlo pred kamerami, uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. v markizáckych Sestričkách.

