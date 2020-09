Herečka si zahrala množstvo rolí, a to manželky, matky alebo partnerky. V súkromí si niečo takéto vyskúšala iba raz. V minulosti bola totiž vydatá, no iba dva týždne. Ako to má s mužmi teraz?

Eva Večerová dabovala včielku Maju. Zdroj: anc

„Nemám nikoho a načo. Aby som niekoho musela obskakovať? No určite! Aby sa mi môj pokoj a radosť zničila? Nejakého starého pána si vedľa seba neviem predstaviť, jedine nejakého mladšieho a to je také... Viete, ja si užívam to, čo mám,“ prezradila herečka.