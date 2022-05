Pani Emília Vášáryová má dnes obrovský dôvod na radosť. Oslavuje okrúhlu 80-ku. „Sú jubileá, ktoré sú hodné toho, aby sa oslavovali, a potom sú také, o ktorých by bolo vhodnejšie pomlčať. Myslím si, že toto moje patrí k tomu druhému typu. Kdekto chce nejaké rozhovory. Nie som veľmi typ, ktorý rád oslavuje,” prezradila pani Vášáryová v rozhovore pre dennikn.sk. „So svojou rodinou som sa už dopredu dohodla, že to teraz v máji nebudeme nijako prežívať a že možno to potom v lete oslávime v Banskej Štiavnici, kde sme vždy oslavovali nejaké jubileá. Ak sa vôbec dáme dokopy. Nie som teda ten typ, ktorý by oslavoval,” pokračovala herečka. Tá svoje krásne jubileum oslávi na doskách, ktoré znamenajú svet.



Herečka Slovenského národného divadla Emília Vášáryová oslavuje 80 rokov. Zdroj: Profimedia

Pani Vášáryová totiž strávi narodeninový večer v Národnom divadle, kde s kolegami odohrá predstavenie Dnes večer nehráme. „Som rada, že hráme. Sezóna beží naplno, mám veľa práce a zrazu je to príjemné. Ani som nevedela, že mi to tak bude chýbať. Toto predstavenie sme poskladali ako takú ľahkú feériu a spomienku na rok 1989. Predstavenie má svoj humor a trvá len dve hodiny. Nakoniec som súhlasila, že ho v ten večer odohrám. Možno by bolo lepšie, keby som nepracovala, ale neviem, čo iné by som robila,” dodala oslávenkyňa.



