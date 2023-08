Talentovaná herečka má už so svadbami skúsenosti. V seriáli z lekárskeho prostredia, kde stvárnila prísnu lekárku Lujzu Eliášovú, tvorila pár s kolegom Victorom Ibarom. Pred kamerami si stihli povedať svoje áno a my musíme priznať, že Barbore to v bielych krásnych šatách skutočne pristalo. V súkromí tvorí pár s českým hercom Františkom Maňákom, s ktorým žije u našich susedov. Kvôli pracovným povinnostiam však Barbora trávi čoraz viac času na Slovensku, to však pre zaľúbencov nie je žiadny problém. Práve naopak!

Barbora Bezáková sa dočkala. Bude z nej nevesta!

Na svojom instagramovom profile sa herečka pochválila s radostnou správou - je zasnúbená! "Za posledný rok a pol tretíkrát nevestou a stále nie na svojej svadbe! Ale.. Už môžem začať chystať aj tú svoju!" napísala Barbora k fotke v svadobných šatách. Páriku srdečne gratulujeme a želáme veľa síl a pevných nervov pri organizovaní radostnej veselice.

