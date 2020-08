Svetobežníčke Dorote Nvotovej v roku 2009 krachlo manželstvo s hudobníkom Miroslavom Whiskym Láberom. V roku 2012 spečatila vzťah s Angličanom Johnym Rowetttom. Ani toto manželstvo jej však nevyšlo. No a krachlo jej to aj do tretice s Martinom Luteránom. Rozviedli sa v marci minulého roka. Nvotová však opäť žiari šťastím, keď sa dala dokopy s Petrom Konečným, ktorý ešte nedávno randil so Zuzanou Čaputovou. ,,Je to týždeň, čo sme spolu. A náhodou máme aj rovnaké muzikantské ponožky,“napísala k spoločnej fotke, ktorou sa pochválila na sociálnej sieti ešte na začiatku júna, iba pár dní nato, ako sa dali dokopy.

Dorota Nvotová Zdroj: ARCHÍV

To, že dvojica svoj vzťah berie vážne, svedčí aj fakt, že zaľúbenci už podľa slov Doroty spolu bývajú. Krátko potom, ako speváčka priznala novú lásku, sa spolu ukázali na jej koncerte. Nvotová sa nehanbila prejavovať city na verejnosti. Objímala ho na každom kroku. Párik si pred zrakmi hostí aj bez problémov vymieňal bozky.

Svojej dcére fandí aj jej mama Anka Šišková. „Som šťastná, že niekoho má, že to je on. Myslím si, že to je slušný človek. Pokiaľ sa milujú, niet nič proti tomu, práve naopak. Som rada, že ho má,“nešetrila slovami chvály na Čaputovej ex herečka, keď sme ju nedávno stretli na nakrúcaní RTVS.

A myslí si, že jej to tento raz konečne vyjde, keďže Dorota má za sebou tri rozvody? „Toto neviem za ňu povedať. Ja by som si to priala. Dúfajme, že im to vydrží navždy,“dodala optimisticky herečka, ktorá je šťastná, že jej dcéra je opäť zamilovaná.