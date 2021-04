Nie je žiadnym tajomstvom, že herec trpel depresiami. Na sklonku života prekonal mŕtvicu, jeho stav sa zhoršil pri pobyte v nemocnici, keď ho preložili na psychiatriu na uzavreté oddelenie. Strávil tam dva dni a možno práve vtedy dospel ku konečnému rozhodnutiu.

Vlastimil Brodský trpel hypochondriou, Zdroj: archív

List na rozlúčku adresoval herečke Zázvorkovej. Tá hneď nepochopila, čo sa s ním deje, aj keď jej bolo divné, že jej neprišiel popriať k narodeninám. „Tak nejako sa ospravedlňoval, že nebolo v jeho moci ísť do veľkej spoločnosti. Aby som sa za to na neho nehnevala a aby som ho pochopila. Bolo to zvláštne písanie, dala som si to dokopy až potom,“ povedala vtedy. Pravý význam listu pochopila až na druhý deň, 20. apríla 2002, keď sa dozvedela, že Brodský sa zastrelil na chalupe.

