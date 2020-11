Kde vznikol nápad na tvorbu práve takéhoto seriálu?

Postavu Uhorčíka som si zahral v divadle a hneď som si predstavil množstvo vtipných scén, či už pri prepadoch alebo v bežných situáciách zbojníckeho života. Oslovil som režiséra Miška Židzika, či by so mnou nechcel natočiť jeden pilotný diel, paródiu o zbojníkoch, ktorú by sme prispôsobili dnešnému obdobiu. Je to naozaj nevyčerpateľná studnica príbehov s možnosťou privítať hostí, ozbíjať ich a spraviť s nimi vtipné scénky.

Seriál Uhorčík. Zdroj: TV JOJ

Kde ste hľadali inšpiráciu?

Inšpiráciu som nemal. Jednoducho som musel nad každým scenárom sedieť tri týždne, ukladať slovíčko po slovíčku, scénku po scénke a predstavovať si, čo sa tým našim popleteným zbojníkom mohlo ešte prihodiť. Vychádzal som aj zo súdneho spisu odsúdeného Jánošíka a niektoré mená okradnutých sú skutočné. Robíme však komédiu, a tomu sme aj prispôsobovali naše absurdné situácie.

Ako vnímate kritiku a chválu seriálu?

Vždy, keď sa urobí niečo inak, ako sú ľudia dlhé roky zvyknutí, stane sa to terčom kritiky. S tým sa počíta. Humor je ako hudba. Je pochopiteľné, že metalistovi sa nemusí páčiť rap a poslucháčovi reggae sa nepáči country. My sme si vytvorili nový, odlišný štýl a, samozrejme, že sme si to „zlízli“. Ale, kam by sa posúvali ľudia, keby neskúšali niečo nové...? Razíme si svoj štýl, nebojíme sa vyskúšať, ani padnúť na hubu, ale nemôžeme sa prispôsobovať kritikám samozvaných internetových odborníkov a platených „hejterských trolov“, to by sme sa nikam neposunuli. Ja verím v slovenského diváka, ktorý si chce večer oddýchnuť, pozrieť si nádherné panorámy slovenských hôr, vypočuť si slovenské pesničky a nie rýpať, či si náhodou nerobíme žarty z nášho kultúrneho dedičstva.

