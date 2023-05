Pavol Topoľský je otcom piatich dcér a vyhľadávaným dabingovým hercom. Jeho hlas sa všetkým automaticky spája so slávnym seriálovým Frasierom alebo hercom Jackom Nicholsonom. Diváci ho môžu vídať v seriáli Dunaj, k vašim službám a čoskoro sa objaví aj v novom muzikáli Fontána pre Zuzanu.

Tlačovka k predstaveniu muzikálu "Fontána pre Zuzanu" v Rusovciach. Na snímke Pavol Topoľský. Zdroj: EMIL VAŠKO

A napriek tomu, že si svoje súkromie stráži, nám povedal, ako si užíva svoju malú princeznú Alexandru. "Môže sa zdať, že som stále tak pracovne vyťažený, ale to, čo vidíte v televízii, bolo natočené už pred 2-3 mesiacmi. A keď aj som, tak vždy sa dá nájsť chvíľa," uzrejmil herec a dodal: "A keď aj náhodou nie, tak to dieťa si vás nájde. To mi verte!"

