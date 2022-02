Nielen ,,obyčajní“ ľudia, ale aj množstvo hercov malo počas pandémie problémy týkajúce sa zárobku. Nemohli vykonávať svoje povolanie, a preto skúšali nájsť uplatnenie aj niekde inde. Milan Ondrík sa začal venovať rezbárstvu. A pokračuje v tom naďalej.

Milan Ondrík patrí k obľúbeným hercom. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Každú chvíľku, keď mám voľno, zájdem do pivnice a trávim čas práve vo svojej dielni. Počas pandémie som sa k tomuto povolaniu vrátil, venujem sa mu intenzívne a mám tam svoj pokoj. Ja osobne sa už nebojím, že príde ďalšia stopka, pretože viem, že pôjdem do pivnice a budem niečo vyrezávať,” prezradil herec, ktorý v dielni máva aj spoločnosť. „Najviac sem za mnou chodí najmladšia, päťročná Anežka. Veľa vecí tu so mnou vyrába, ale väčšinou tak, že jej dám klince, tlčie do drievka a maľuje. Samozrejme, dohliadam na ňu,” pokračoval herec.

Milan Ondrík je tento rok nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie. Či sa stane jeho laureátom, sa dozvieme 20. 3. na RTVS.

