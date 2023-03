Herec Marek Rozkoš momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám. Okamžite, ako diváci počuli jeho hlas, doslova zamrzli. Akoby totiž počuli Tomáša Maštalíra! No to ani Zďaleka nie je všetko. Vie sa premeniť aj na iného známeho kolegu.

Hosťami obľúbenej relácie Neskoro večer s Petrom Marcinom budú herec Marek Rozkoš, operná speváčka Jolana Fogáčová a hokejistka Nela Lopušanová. Marek, ktorého všetci prirovnávajú k Tomášovi Maštalírovi prizná, že v jeho domácom zvolenskom divadle má predstavenie, v ktorom paroduje až dvoch slovenských hercov. To, že vyzerá a má aj hlas ako Maštalír, už nie je tajomstvo a vie to už každý. On okrem toho ale dokáže parodovať aj Mareka Majeského! Presvedčte sa sami! Viac si pozrite v sobotu o 21.35 na Jednotke.