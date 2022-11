Ivan Korčok sa nedávno rozhodol pre dôležitý krok. "Po dôslednom zvážení všetkých súvislostí a okolností som sa rozhodol na ponuku SaS nereflektovať a ukončiť tak súčasnú etapu môjho politického pôsobenia," priblížil na sociálnej sieti bývalý šéf slovenskej diplomacie začiatkom októbra. Neskôr sa svojim priaznivcom ozval opäť. Tentoraz však z nemocničného lôžka.

Bývalý minister Ivan Korčok má po operácii oka. Zdroj: Facebook Ivan Korčok

,,Dnes (3. novembra) som mal byť v lietadle na Syr Bani Forum v Abu Dhabi a namiesto toho mám už teraz po akútnej operácii oka. Žiaden úraz som nemal, nič, len som už dlhšie nevidel dobre na pravé oko - á la niečo tam mám, poznáte to. Našťastie, ešte pred odletom som išiel k mojej očnej lekárke a tá mi okamžite zrušila let a poslala ma k špecialistom v Ružinovskej nemocnici, kde ma zoperovali. Dúfam, že budem ok, hoci ma čaká 6-8 týždňov kľudový režim a hlavne bez športu (toto neviem ako zvládnem...a ako moja manželka so mnou vydrží...) Rovnako dúfam, že všetko pôjde bez komplikácií," oznámil všetkým.

Na snímke je Lukáš Latinák. Zdroj: MARTIN DOMOK

Pod fotografiu krátko po zákroku mu zanechalo odkaz mnoho známych a mnoho jeho priaznivcov. ,,Ivan, skoré uzdravenie!" napísal predseda vlády SR Eduard Heger. ,,Držím palce! Chlapa len tak niečo neskolí!!!" objavil sa tam aj odkaz od herca Lukáša Latináka. Za tieto slová pod Korčokovou fotkou ho však niektorí fanúšikovia takmer zlynčovali. ,,Tebe to fakt začalo j...ť v hlave. Bol si super herec, ale od kedy sa trepeš a podporuješ falošných politikov, tak si taký ako oni!" odkázal mu pán Daniel. ,,Dobré ráno, práve si vyšiel zo zadku, komediant!" ozvala sa pani Mária. ,,Skúšam si spomenúť, prečo som ťa kedy uznával, ale nič...," odkázal mu zas pán Martin. ,,Hurka sa zase ukázal," pridal uštipačný komentár pán Nicolas.

