Jojkársky „Einstein” Juraj Loj (39) sa už dávnejšie vzdal imidžu slušného chlapca. Dal si zarásť bradu a vypestoval háro, no tentoraz to dal na poriadneho vlasáča.

Loj tvorí už takmer 20 rokov pár s herečkou Zuzanou Kanócz (43), s ktorou spoločne vychovávajú tri deti – syna Lucasa a dcéry Izabelu a Leylu. Slávna dvojica sa k súkromiu vyjadruje iba výnimočne, no možno len málokto vie, že zásnuby už majú za sebou. „Zobral som ju na miesto, kde som vyrastal, a tam je taký maličký kostolík na kopci. Ona si myslela, že ideme na piknik, a tam som to na ňu vybalil. Bola to krásna chvíľa, bola veľmi dojatá,“ povedal herec pre Markízu ešte v roku 2017.



Juraj s partnerkou Zuzkou Kanócz a ich dcérkou Leylou. Zdroj: profimedia

Svadobné zvony ich však zatiaľ nelákajú a užívajú si spoločný rodinný život. Juraja diváci nedávno videli v krimikomédii Einstein, kde si zahral profesora Koeniga, a na ktorej premiére sa ešte vo februári ukázal s dlhšími vlasmi v malom „copíku”. Herec si z názorov ľudí nerobí ťažkú hlavu, a tak sa teraz ukázal v o niečo divokejšom účese, na tzv. Tarzana. Nová vizáž, ktorá môže súvisieť s pripravovaným projektom, sa pozdáva aj jeho hereckým kolegom. „Ty si strašný frajer,” napísal Braňo Deák. Pochvalu si neodpustila ani Diana Mórová a v komentári nechala iba výstižné: „Top.”









