Ostal ako obarený. Jiří Lábus (70) je na internete na fotografii, kde ponúka prostriedok na potenciu. Herec o žiadnom takomto kšefte však nevie. A to nie je to najhoršie.

So zázračným prostriedkom na kamennú erekciu, ktorý koluje po internete, a že vraj ho používajú všetky české hviezdy šoubiznisu, však rozhodne nič nemá. „Ja internetu vôbec nerozumiem. Nikdy som nenapísal ani email,“ priznal českému Aha! Jirka. „To už nie je nikto iný, že to spadlo na mňa?“ čudoval sa komik. Čo ho však dorazilo, bolo to, že pod fotkou Lábusa je napísané, že je to Jágr. „No tak, to už je vrchol,“ dodal.

Herec Jiří Lábus Zdroj: ČTK