Po 58 rokoch si Bartoška prestal kupovať cigarety. „Je to pravda. Prestal som fajčiť,“ priznal Aha! herec, ktorý s fajčením začal už v 14 rokoch. „Naozaj, išiel som do školy a kupoval si u pani Beránkovej v trafike škatuľku,“ pokračoval. Netajil sa ani tým, že cigariet sa nechcel nikdy vzdať, pretože by to vraj pre jeho telo bol veľký šok.

Český herec Jiří Bartoška si nedávno zahral aj v kriminálke Za sklom. Zdroj: Marian Datko

Pohľad na fajčenie mu nezmenila ani rakovina lymfatických uzlín, s ktorou bojoval v roku 2014. „Povedal som si, že prestanem, tak som prestal. Nafajčil som sa v živote dosť. Teraz si nikotín vynahrádzam takými tými elektronickými cigaretami,“dodal na záver Bartoška.