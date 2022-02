Ďalší zákon, ktorý vyvolal vášnivé debaty nielen medzi poslancami, ale aj v umeleckých kruhoch! Ministerka kultúry Natália Milanová predložila do parlamentu novelu autorského zákona. Mohla by pomôcť hercom, lenže pre tvorcov seriálov či filmov by to až také ružové nebolo. Čo si o tom myslia Andy Kraus (54) a Peter Marcin (55), autori úspešného seriálu Susedia?

Autorský zákon a jeho ustanovenia sa riešia už dlhšie. Novela sa dotkne autorského práva, online služieb či vytvorenia nového nositeľa práva – vydavateľa periodík. Po dvoch rokoch príprav ju predložilo ministerstvo kultúry. Ide o vyplácanie tantiém, honorárov, hercom za staršie filmové či televízne diela. Stručne povedané, umelec by nedostal celý honorár za nakrúcanie hneď po dokončení filmu či relácie, ale časť by mu vyplatili hneď a ostatok, teda tantiémy, by dostával postupne – aj podľa reprízovania konkrétneho diela. Hercom by to mohlo výrazne pomôcť, napríklad taký seriál Susedia má za sebou už niekoľko repríz. Marcin, Kraus a spol. by si tak prišli na ďalšie slušné peniaze, televízie však majú na to iný názor. Výroba programu by sa im výrazne predražila, hovoria dokonca, že by sa im vôbec nevyplatila. Zákon má však v parlamente viacero podporovateľov, medzi ktorými sú aj poslanci Róbert Halák či Monika Kozelová.

„Ja som za, aby sa tantiémy takto vyplácali aj u nás. Autori si to naozaj zaslúžia – či už sú to herci alebo scenáristi, prekladatelia. Krásny príklad máme v Česku. Spisovateľ Michal Viewegh nemohol ďalej písať, lebo mal úraz. Vďaka tantiémam, ktoré dostáva za knihy, má aspoň nejaký príjem. Myslím si, že je to normálne, takto to funguje aj inde,“ reagoval poslanec Halák. „Stretol som aj starších hercov, ktorí mi hovorili, že tantiémy im chodia a veľmi im pomáhajú. Nemôžu aktívne hrať, no majú aspoň nejaké peniaze. Starším umelcom to rozhodne pomôže,“ dodal.

Andy Kraus je autorom viacerých seriálov. Zdroj: tv markíza

Celý problém sa však určite nevyrieši rýchlo a buď jedna strana, čiže herci, alebo druhá strana, čiže televízie a produkčné spoločnosti, nadšená nebude. Čo si o tom myslí scenárista a herec Andy Kraus, ktorý je nielen autorom seriálov, ale jeho diela sa pravidelne reprízujú (sám v nich aj účinkuje a problém sa ho teda týka z oboch strán). „Problematiku nepoznám do detailov, ale myslím si, že je to v konečnom dôsledku úplne jedno. Pokiaľ ten zákon prejde, tak televízie určite urobia nejaké opatrenia a vo finálnom dôsledku budú na tom všetci rovnako ako predtým, len s nejakými inými posunmi v rámci vyplácania. Môže sa však stať aj opačná vec, že autori na tom budú ešte horšie ako doteraz. Všetko závisí od toho, ako zareagujú televízie,” vysvetľuje herec, ktorý si myslí, že ak by aj navrhovaný zákon prešiel, tantiémy sa spätne vyplácať nebudú, takže zatiaľ mu z repríz desaťtisíce eur nehrozia.

Dokonca si myslí, že ani do budúcnosti nie je isté, či si herci počas reprízovania automaticky prídu na väčšie peniaze. Podľa Krausa sa môže udiať aj presný opak. „Závisieť to bude od toho, aká bude reprízovanosť diela, ktoré autor vytvoril alebo v ktorom účinkuje," pokračuje. „V praxi by to znamenalo, že teraz má herec aspoň nejakú istotu, že niečo zarobí, bez ohľadu na to, či ten seriál bude úspešný alebo nebude. V prípade, že by zákon prešiel, by však mohli dostať menej ako dnes,” dodal. Peter Martin sa do konca uzávierky nevyjadril.