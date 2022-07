Ľuboš Kostelný

„Zľakol by som sa. Väčšina výhercov veľkých výhier vraj neskončila veľmi dobre.”

Herec Ľuboš Kostelný.

Zuzana Porubjaková

„Neviem, či by som chcela vyhrať veľkú sumu. Pred peniazmi mám rešpekt. Radšej by som ich posunula niekomu, kto by ich vedel dobre zúročiť, alebo niekomu, komu by pomohli viac.”

Petra Dubayová

„Bude to znieť ako klišé odpoveď, no skutočne si neviem predstaviť, že by som si naozaj veľký obnos peňazí nechala len pre seba. Veď čo by som s ním sama robila? Okrem mojej rodiny by som túžila pomôcť organizáciám, ktoré sa snažia zlepšovať školstvo v rozvojových krajinách, taktiež by som mala záujem prispieť na projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie našej klimatickej situácie. A ak by mi ostalo ešte trošku peňazí, s mojím priateľom by sme navštívili zopár krásnych miest na našej planéte.”



Kristína Greppelová

„Určite by som si časť nechala na horšie časy, ale veľkú časť by som dala môjmu otcovi, aby ju zdvojnásobil. A keby už bola zdvojnásobená, tak by som pomáhala ľuďom.”



Marcel Ochránek

„Určite by som to porozdával rodine a sebe by som doprial nejaké pekné športové auto. Nemalú sumu by som venoval na charitu pre choré deti.”



Karolína Kubánková

„To viem úplne presne. Rozdelila by som sa hlavne s rodinou a kúpila by som pre nás dom pri mori a jachtu, po ktorej túžim.”

František Beleš

„To je veľmi ťažká otázka. Asi by som v prvom rade vyriešil nejaké akútne veci v rámci rodiny, určite by som niekam vycestoval, možno si aj dožičil nejakú tú materialistickú drobnosť. Ale tým, že stále študujem, by som si peniaze skôr odložil na živobytie, vždy je príjemné mať nejakú rezervu.”



David Krajčík

„Ťažká otázka, keďže sa často ani neviem rozhodnúť, čo si objednať v reštaurácii, nie ešte čo by som spravil s toľkými peniazmi. Ale asi vrátil rodičom to, čo do mňa investovali. A zvyšok peňazí by som sa snažil investovať do niečoho, čo by výrazne zlepšilo životy ľudí. Samozrejme, časť peňazí by šla aj na cestovanie po svete a zaobstaranie si vlastného hudobného štúdia.”

Ivana Kubáčková

„Splatila by som si hypotéku. A ak by mi ostali ešte nejaké peniaze, časť by som venovala rodine a za zvyšok by som cestovala všade, kde som ešte nebola a chcela by som ísť.”



Ida Rapaičová

„Neviem, skôr mám z toho trošku obavy, pretože nie je dobré mať veľa peňazí, je to veľká komplikácia pre život.”



