Ešte minulý rok v októbri ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na nového riaditeľa Novej scény. Všetko nasvedčovalo tomu, že do šéfovského kresla opäť zasadne Ingrid Fašiangová, no nestalo sa tak. Napriek tomu, že získala najväčší počet hlasov od jednotlivých členov výberovej komisie, ministerka ju nevymenovala a zvíťazil kandidát režisér Peter Oravec. Mnohí zamestnanci divadla preto ministerku žiadajú o stretnutie. Z celej situácie je v šoku aj dlhoročný člen Novej scény Karol Čálik.

„Nie je to s kostolným poriadkom. Bola tam evidentná manipulácia a my sme napísali list pani ministerke. My myslím členovia divadla. Chceme s ňou hovoriť, lebo podľa nás sa stala nespravodlivosť,” reagoval herec. Vo výsledku mu nejde o to, aby na miesto riaditeľky opäť zasadla Ingrid Fašiangová, ale o niečo úplne iné. „Sme podporovatelia spravodlivosti. Som 55 rokov na Novej scéne, mňa sa to dotklo a mňa to aj uráža, že takýmto spôsobom sa to dá robiť. Pamätám si 50. roky a je to pre mňa veľmi nepríjemné, že sa môže s niečím takto manipulovať. Dotklo sa ma to, že v dnešných časoch môže byť ešte niečo, čo hraničí so serióznosťou a môj subjektívny pocit je, že si takéto správanie dovolí Nová scéna,” dodal.

Herec Karol Čálik. Zdroj: MATEJ KALINA

V spravodlivosť verí aj ďalšia členka divadla Sisa Lelkes Sklovska. „Nemôžem sa k tomu vyjadriť relevantným spôsobom, pretože nepoznám detailné pozadie konkurzného výberu. K pani Fašiangovej mám veľmi dobrý vzťah z ľudskej a aj z profesijnej stránky. Verím tomu, že po záverečnom výsledku rozhodnú objektívne faktory, v dôsledku čoho bude divadlo aj naďalej prosperovať a úspešne napredovať,” povedala nám Sisa.

Speváčka SIsa Sklovska. Zdroj: Emil Vasko

Právnici už podnikli kroky. Ministerka kultúry Natália Milanová by podľa nich mala zrušiť vymenovanie nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna Petra Oravca. Jeho vymenovanie bolo realizované v rozpore so zákonom. Vyplýva to z právnej analýzy, ktorú vypracovali pre divadlo. Advokáti konštatujú, že pracovný pomer Fašiangovej na pozícii generálnej riaditeľky trvá. Postup by mala Milanová vysvetliť aj členom parlamentného výboru pre médiá a kultúru.