Už nie iba Škóti, ale aj bežní muži začínajú čoraz častejšie siahať po kúskoch, ktoré boli doteraz iba doménou žien. Sukne si obľúbili aj svetové hviezdy ako Brad Bitt či Harry Styles. Tak prečo by si ich na párty nemohli obliecť aj herci z markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám?

Tomáš Pokorný prišiel v šatách. Zdroj: EMIL VAŠKO

Markíza minulú stredu usporiadala veľký letný žúr, a keďže Slovensko bičovali extrémne teploty, páni si povedali, že sa nebudú pariť v nohaviciach a radšej nech im to dole kvalitne vetrá. Tomáš Pokorný, ktorý hrá právnika Kamila, si obliekol dlhé čierne šaty a Jakub Jablonský, ktorý stvárňuje židovského architekta Dávida, si na seba dal ¾ krémovú skladanú sukňu. No čo, páni, odvážili by ste sa na niečo také? Rozdiely medzi mužmi a ženami sa čoraz viac zotierajú. ,,Obliekli ma mladé šikovné návrhárky, ktoré si veci aj šijú a spolupracujú na seriáli Dunaj. Ja som sa nechal prekvapiť, čo mi vymyslia, priniesli sukňu a ja som bol nadšený. Vyzerá to nádherne a je to netradičné," povedal Jakub pre markiza.sk.

