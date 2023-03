Po odstúpení Márie Čírovej (34) a Vandy Polákovej z Let´s Dance začala mať problémy aj súťažiaca Henrieta Farkašová. Posťažovala sa na bolesť rebier. Odrovnalo ju však niečo celkom iné. Covid, ktorý ju položil do postele so silným kašľom a s vysokou teplotou. Uplynulú nedeľu sa tak na parkete ani neobjavila. Ako je na tom tri dni pred živým prenosom?

Henrietu Farkašovú covid mimoriadne potrápil, a to až natoľko, že v štvrtom kole ani nevystúpila. „Mám sa choro. Ležím doma a poctivo sa liečim, oddychujem, aby som bola čím skôr zdravá a mohla sa vrátiť na tanečný parket. Mám zápal dýchacích ciest, cítim priedušky, bolesť hrdla, ktorá sa ťahá až na uši, upchaté dutiny a kašeľ, bolesť celého tela, aj teplotu som mala. Mám však okolo seba naozaj super ľudí, ktorí sa o mňa zaujímajú, starajú a snažia sa mi zabezpečiť veci tak, aby som mohla byť čo najskôr zdravá,“ prezradila nám Farkašová ešte minulý štvrtok.

Paraolympionička Henrieta Farkašová a Marek Klič predviedli ako prvý tanec viedenský valčík. Zdroj: Reprofoto TV Markíza

Pravidlá šou sú však také, že súťažiaci môže pre zdravotné problémy vynechať iba jedno kolo. Ak sa tak nestane, so súťažou sa, žiaľ, musí rozlúčiť. Bude to aj prípad Hene Farkašovej? Ako sa má tesne pred živým prenosom? „Cítim sa už oveľa lepšie ako minulý týždeň. Už aj trénujem, takže verím, že v nedeľu vystúpim,“ povedala nám odhodlane.



„Je to na dobrej ceste. Učím sa novú choreografiu, je to v procese. Azda do nedele už budem fit, lebo ešte ma dosť zvykne dusiť nepekný, suchý a nepríjemný kašeľ. Ale tak celkovo sa už cítim oveľa lepšie, veľmi by som chcela v nedeľu vystúpiť. Verím, že problémy už nebudú. Zatiaľ som nastavená tak, že v nedeľu vystúpim, dúfam, že mi to už nič neskomplikuje,“ dodala s nádejou Heňa.