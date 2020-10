Výzor a postavičku môžu Helene Vondráčkovej v jej 73 rokoch závidieť aj omnoho mladšie ženy. Speváčka dokáže stále ohúriť a vie byť aj poriadne sexi.

Helena Vondráčková Zdroj: Archív H.V.

Do šou Petra Marcina totiž prišla v čiernej obtiahnutej sukni a v priesvitnej blúzke s hlbokým výstrihom a dokonca bez podprsenky! Odvaha jej veru nechýba. Ale povedzme si pravdu, prečo by aj mala, keď si to stále môže dovoliť.

