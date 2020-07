Hanzelová pracuje ako redaktorka v médiách už dlhé roky. Aj keď sa venuje politickej novinárčine, na sociálnej sieti často rieši feminizmus a tému sexuálneho obťažovania. Už v roku 2018 vyrukovala so šokujúcim obvinením. ,,Mám šialené zážitky z parlamentu. Mužský svet politiky má veľmi špecifické znaky a jeden z nich je, že pri bežnej pracovnej komunikácii žena neustále počúva narážky na vzhľad, na to, čo má robiť, čo nemá robiť. Sú to veci, ktoré muž-novinár nemusí absolvovať, alebo aspoň nie na dennej báze,“ priznala vtedy pre portál Refresher s tým, že muži ju obťažovali až desaťkrát denne.

No a do karát jej nahral aj Maroš Kramár, keď v Inkognite poškrabkal maskérku po zadku. Pár minút po zverejnení záberov Kovačič Hanzelová na sociálnej sieti prirovnala jeho správanie k sexuálnym útokom. „Ruku na srdce, koľko Marošov Kramárov máme na Slovensku?“ zamyslela sa redaktorka denníka SME.

„Pani novinárke ide o to, aby mala čo najviac sledovateľov, ale podstata veci jej uniká. Využíva celú situáciu pre svoje zviditeľnenie,“naložil jej herec. Pri Kramárovi však neskončila. Jeho kauza opäť pripomenula článok z roku 2018 s istou Kristínou Šlesarovou, ktorá opisovala vyšetrenie u neurológa. Vtedy ho však nemenovala. Až teraz priznala, že išlo o Pavla Traubnera. Opísala, ako malo vyzerať vyšetrenie. Mala 18 rokov a on jej vraj kázal, aby sa mu prešla po ordinácii bez podprsenky.



Hanzelová sa toho okamžite chytila a uznávaného lekára Pavla Traubnera ,,rozmetala“ v článku. Vraj jeho konanie, lekárske vyšetrenie mladej ženy pred 16 rokmi, hraničilo, či možno aj prekročilo hranicu sexuálneho obťažovania.

,,Článok, v ktorom jedna slečna tvrdí, že keď ju pred 16 rokmi vyšetroval jeden prominentný lekár, zo spôsobu, akým to robil, nadobudla pocit, že ju sexuálne obťažuje, nevyvolal takmer žiadnu pozornosť. A tak ho rozmazala redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová do podoby, z ktorej mi je na vracanie.,“ rozčúlil sa vzápätí politický analytik Eduard Chmelár. „Pripomeňme si, že na základe nejasného dojmu pacientky vyliala vedro špiny na človeka, ktorý pre tento národ urobil viac, ako by iní lekári nestihli ani za niekoľko životov. Bez odborných medicínskych znalostí sa stala žalobcom, vyšetrovateľom, prokurátorom i sudcom. Redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová odmietla prosbu pána Traubnera o rozhovor, v ktorom jej chcel všetko vysvetliť, a arogantne mu odkázala, že „náš rozhovor“ by nikam neviedol,“ kritizoval ju Chmelár.

