Chuguryan bol riaditeľom Sekcie spravodajstva a publicistiky od marca 2018. Na pozíciu bol vymenovaný potom, ako sa RTVS dohodla na ukončení spolupráce s riaditeľom Jurajom Rybanským. Za pôsobenia Chuguryana odišlo z telerozhlasu niekoľko desiatok redaktorov. V posledné dni čelil kritike v súvislosti so spravodajským pokrývaním udalostí na Ukrajine. Vahram Chuguryan abdikoval na funkciu po kritike toho, ako RTVS v utorkovej (22. februára) relácii Správy a komentáre odprezentovala tému napätia na Ukrajine. Výhrady vzbudili proruské vyjadrenia bývalého premiéra a ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského, ktoré ostali bez oponentúry a konfrontácie s reálnymi faktami. Rezník Vahramovo rozhodnutie rešpektoval.

Šéf spravodajstva Vahram Chuguryan v RTVS skončil. Zdroj: archív

„Ďakujem mu za prácu a nasadenie venované spravodajstvu a publicistike RTVS a výsledky, ktoré spravodajstvo RTVS dosiahlo v rámci sledovanosti aj v prieskumoch dôveryhodnosti počas jeho pôsobenia," povedal Rezník. Na koniec Chuguryana okamžite zareagovala bývala zamestnankyňa RTVS Kovačič Hanzelová, ktorá v minulosti práve kvôli nemu odišla z televízie. A vedeniu RTVS to nedarovala.

„Musela prísť vojna, aby nám dal Jaroslav Rezník za pravdu. V auguste 2018 sme spolu s viacerými kolegami končili svoju cestu v RTVS. Už vtedy sme upozorňovali, že šéf spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan je bývalý politický hovorca, nekompetentný človek, a že do vysielania pretláča konšpirácie a proruskú propagandu. Keď sme odchádzali, Jaroslavovi Rezníkovi som do očí povedala, že ma uráža, že niekto ako Vahram má takú vážnu pozíciu. Ten človek je strašidelne dezorientovaný, verí najpodivnejším konšpiráciám, židovským sprisahaniam, nekriticky obdivuje Vladimira Putina a nevie vyhodnotiť základné informácie. Debaty s ním boli ako facebookové diskusie s anonymným diskutérom, len v reálnom živote,” napísala Hanzelová na svojom instagramovom profile. A Rezníkovi ďalej adresovala poriadne drsné slová.

„Pred takmer štyrmi rokmi nechali odísť niekoľko desiatok kvalitných ľudí. Musela sa začať vojna, aby ho vyhodil, ale nedajte sa pomýliť. Rezníkovi to štyri roky vyhovovalo, ustúpil až po veľkom tlaku politikov. Je to tragédia RTVS, že musia tlačiť politici a musí prísť vojna. Politici by sa do verejnoprávneho spravodajstva starať vôbec nemali, a taký človek ako je Vahram, by v normálnej RTVS nikdy nemal pracovať. Čoskoro bude nová voľba riaditeľa RTVS. Verím, že na toto sa nezabudne,” dodala Zuzana.

