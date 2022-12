Znie to možno neuveriteľne, no herečka Natalya Sedykh (74) už má dávno po sedemdesiatke. A za svoj život si toho rozprávková Nastenka preskákala viac než dosť.

Legendárnu rozprávku, ktorá sa však v USA dostala medzi 100 najhorších filmov všetkých čias, nakrútil režisér Alexander Rou. No keďže v marci 1964 nebol v okolí Moskvy sneh, herci aj štáb sa vybrali až za polárny kruh na polostrov Kola. V tom čase mala Nastenka 15 rokov a ako neskôr vyplávalo na povrch, počas natáčania sa jej z Ivana naozaj podlamovali kolená.

„Bola to detská láska, bol krásny ako rozprávka. Veľmi ľahko som sa zamilovala. On však o tom nevedel,“ priznala pred rokmi herečka, ktorá sa napokon stala baletkou vo Veľkom divadle v Moskve, kde bola za hviezdu. Predurčoval ju na to nesmierny talent a jej príťažlivosť. Získala si srdcia mnohých fanúšikov a dokonca aj jedného iránskeho miliardára, ktorý sa s ňou chcel oženiť, no ona si vybrala hudobného skladateľa Viktora Lebedeva (84). Autora filmovej hudby a mnohých sovietskych hitov, napríklad aj niektorých piesní najslávnejšej miestnej interprétky menom Alla Pugacheva (73).

Rozprávkový pár (Eduard Izotov a Natalya Sedykh) v skutočnom živote nemal šťastie. Zdroj: ČTK, archív

Umelec bol vtedy síce ženatý, no ani to im nebránilo, aby spolu strávili zopár vášnivých nocí. Avšak ani Natalya nemala len jeho. Stretávala sa s extrémne žiarlivým milencom, ktorý sa jej rozhodol pomstiť. Keď sa vracala od Lebedeva, ohrdnutý muž ju vlákal do hotelovej izby a začal ju podľa denníka Blesk škrtiť mokrým uterákom! Českým novinárom to počas ich návštevy v Moskve sama prezradila a dodala, že na ňu agresívny milenec vytiahol aj nôž.

Aby si zachránila život, predstierala, že útočníka miluje a plánuje s ním svadbu. V skutočnosti sa však vydala za Lebedeva. Žiaľ, ani pri ňom nenašla pokoj a šťastie. Bol jej totiž neverný! A zistila to na vlastné oči. Keď ho raz navštívila v Petrohrade, kde pracoval, otvoril jej dvere, no v izbe nebol sám. V kúpeľni sa sprchovala jeho milenka. Jej manželstvo sa tak skončilo rozvodom a jej jediný syn sa odsťahoval za otcom. Natalya tak skončila úplne opustená a zahltila sa prácou v divadle či filme.

Smrť na psychiatrii

Ani s Ivanom sa osud nemaznal. Jeho predstaviteľ Eduard Izotov († 66) si tri roky posedel vo väzení a následne na to mu zhabali majetok. Osud ho nešetril ani na zdraví. Izotov prekonal šesť mŕtvic, po ktorých stratil pamäť. Posledné roky života strávil na psychiatrii, kde napokon aj zomrel.

