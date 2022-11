Na druhý deň všetkých zaujímalo, čo dvojica robila. Hlavne Alicu, ktorá im oznámila, že hrubo porušili pravidlá. „Ja som sa chcela so Šimonom porozprávať v súkromí a ujasniť si nejaké veci. Zabudla som si port a nevidím na tom nič zlé,” obhajovala sa trápnymi výhovorkami Alex. „Nemali sme sex, fakt. Iba sme sa rozprávali,” neustále opakovala. A hoci sa ona snažila pred celým Slovenskom pôsobiť ako Panna Mária, Šimon na kameru na plné ústa povedal, čo sa medzi nimi v kroví udialo. „Nevydržali sme to proste. Nevidím na tom nič zlé, sme tu stále zatvorení. Ma vy*ajčila, neviem čo… Chceli sme mať sex, ale nešlo to. Ja keď som ožratý, tak bohvieako mi to nejde,” hrdo sa priznal Šimon. Aký trest dostali, uvidíte dnes večer na Markíze.

Alex spustila ódu na Šimonovu pýchu. Zdroj: TV Markíza

Prečítajte si tiež: