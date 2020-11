Do arény tentokrát putovali až štyri súťažiace. Proti dvojici Eva a Monika sa postavili Xénia s Katkou. No kým mladšie dievčatá išli pred súbojom poslušne spať a šetrili silami, Eve večer prišiel balík z domu. A v ňom si našla aj domácu pálenku. Napriek tomu, že ju Monika viackrát upozornila, že nie je rozumné pred dôležitým dňom piť, rázna blondínka ju vôbec nepočúvala a viackrát obom naliala.

A scenár sa opakoval aj ráno, keď sa Eva zobudila. Ako prvé si opäť naliala tvrdej pálenky. ,,Keď človek chce ostať na Farme a zabojovať, tak si dokáže večer a ráno pred duelom niečo odpustiť. Toto bolo pre mňa sklamanie,“ vyjadril sa k tomu Lukáš. No a takto podgurážená sa vybrala s Monikou pokúsiť sa poraziť Xéniu a Katku.

Eva si pred duelom vypila a odzrkadlilo sa to na jej výkone v aréne. S Monikou prehrali 3:0. Proti Xénii a Katke nemali žiadnu šancu. Zdroj: tv markíza

Čo čert nechcel, ich prvá disciplína bola doslova pekelná. Hlavne, keď mal človek vypité. Museli preniesť v ústach z demižónu do valca mlieko. Cestou tam aj späť po kladine. A keďže Eva mala hneď zrána nakúpené, jej výkon bol poriadne komický. Nedokázala udržať rovnováhu, neustále padala a hoci sa Monika snažila, proti dvom vrtkým súperkám nemali žiadnu šancu. Rovnako sa Eve nedarilo ani pri druhej a tretej disciplíne. Bolo na nej vidieť, že nevládze, je nesústredená a odzrkadlilo sa to aj na výsledku. Xénia a Katka nad nimi vyhrali 3:0. Ostatní farmári ostali po dueli poriadne nahnevaní. Hlavne, kvôli Monike, ktorá sa snažila a pripitá Eva jej návrat do šou zmarila. ,,Nahnevala si ma, že ste si dali viac do nosa, ako bolo treba,“ odkázal jej Noro.

Eva má však na to svoje vysvetlenie. ,,Bola zima, ešte aj stres do toho, tak sme sa chceli trošku zohriať. Monika mi nedala nijako najavo, že by sa na mňa hnevala. Ešte mi aj dokonca pripadala, že chce ísť domov,“ povedala nám Eva.