Keďže úlohu farmári zvládli, večer si pochutili na bryndzových haluškách. Viacerých však oveľa viac potešili fľaše alkoholu. Niektorí popíjali decentne, aby si neurobili pred celým Slovenskom hanbu, no mladá Giuliana to zobrala poriadnym útokom. Hádzala do seba pohárik za pohárikom a za krátku chvíľu už bola poriadne ožratá.

Giuliana sa hneď v prvú noc ožrala pod obraz boží. Zdroj: tv markíza

,,Bratislava je najlepšie mesto," zahlásila pred všetkými Giuliana. ,,Strašne mi tu závidíte všetci. Vyhrala som, zo 4000 ľudí som tu! A som aj inteligentná, všetko!" bľabotala. ,,Si vytrepaná žumpa," šplechol jej do tváre Baron. ,,Ty drž hubu, ty koko*ko!" vrieskala po ňom Giuliana. Nuž, pred celým Slovenskom si spravila kvalitnú reklamu. Jej výstup si pozrite večer na Markíze.