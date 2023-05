Adela Vinczeová si do svojej tolkšou Trochu inak s Adelou pozvala svoju najlepšiu kamarátku Hanu Lasicovú. Diskutovali v Divadle L + S, v divadle jej otca. Rozprávali sa teda na javisku, kde komik v júli 2021 poslednýkrát vydýchol. Ako si na hrozné okamihy spomína Hana? „Ja som sem dobehla, keď práve záchranári odchádzali, takže tuto ležal (ukázala na presné miesto) a veľmi som sa toho bála, pretože ľudia v reálnom živote zomierajú v nemocnici alebo v ústave. Strávila som tu s ním ešte nejaké dve hodinky, bolo to silné a pre mňa veľmi dôležité,” vyznala sa.



Hana Lasicová bola hosťom v šou Adely Vinczeovej Trochu inak s Adelou. Zaspomínala si aj na slávneho otca. Zdroj: RTVS

S odstupom času si na to však spomína aj úsmevne. „Stali sa pri tom aj také vtipné veci, že som si hovorila, či si to náhodou on tak ,nezorchestroval´. Prišla polícia, lebo to museli obhliadnuť a snažili sa tváriť pietne, no do toho prichádzalo hlásenie z centrály ,krádež auta na Kopčianskej, všetky hliadky, krádež auta na Kopčianskej´. Celé to narúšalo atmosféru. No myslela som na to, že otec by nechcel, keby tu teraz niekto kvílil a plakal, ale aby sa aj zasmial.”